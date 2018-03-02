Аквапарк, парковка или стадион — приморцы решают судьбу «Динамо»
Жители Владивостока высказали своё мнение по поводу переноса спортивного объекта.
Жители Владивостока высказали своё мнение по поводу переноса спортивного объекта.
Большинство жителей приморской столицы считают, что стадион «Динамо» необходимо отреставрировать. Несмотря на то, что трибуны центральной арены уже давно пустуют, многие граждане желают оставить её на старом месте. Тем не менее, нашлись и те, кто думает, что вместо стадиона должны появиться прогулочные зоны и развлекательные комплексы для детей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В конце 2017 года краевые власти заявили, что планируют снести стадион Динамо, поскольку уже несколько лет он практически не функционирует. Происходит это
РИА «Восток-Медиа» решило провести опрос на тему переноса «Динамо». Как выяснилось, большинство граждан поддерживают реконструкцию объекта. Меньшая часть опрошенных считает, что стадион необходимо снести, а на его месте возвести детские парки. При этом всё же нашлись и те, кому всё равно на дальнейшую судьбу спортивной арены.
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