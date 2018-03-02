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03:56 (мск), источник: Восток Медиа

Аквапарк, парковка или стадион — приморцы решают судьбу «Динамо»

Жители Владивостока высказали своё мнение по поводу переноса спортивного объекта.

Источник: Reuters

Большинство жителей приморской столицы считают, что стадион «Динамо» необходимо отреставрировать. Несмотря на то, что трибуны центральной арены уже давно пустуют, многие граждане желают оставить её на старом месте. Тем не менее, нашлись и те, кто думает, что вместо стадиона должны появиться прогулочные зоны и развлекательные комплексы для детей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце 2017 года краевые власти заявили, что планируют снести стадион Динамо, поскольку уже несколько лет он практически не функционирует. Происходит это из-за отсутствия парковок в центре города: желающим попасть на матч попросту негде оставить свой транспорт. В администрации Приморья заявили, что на месте старой арены могут построить парковки и культурные зоны для прогулок. Сам стадион планировалось перенести. Подразумевалось, что в другом районе города вырастет новый современный спорткомплекс, который позволит проводить не только спортивные, но и другие мероприятия по типу open air. Тем не менее, место для этого объекта краевые власти так и не определили.

Буквально на днях вопрос о «Динамо» немного прояснился. Одно из региональных СМИ сообщило, что глава Владивостока Виталий Веркеенко на очередной встрече с горожанами высказался о сохранении стадиона на старом месте. По словам градоначальника, в черте города нет другой подходящей территории для большого спорткомплекса. Однако о том, когда стадион начнут реставрировать, пока не известно.

РИА «Восток-Медиа» решило провести опрос на тему переноса «Динамо». Как выяснилось, большинство граждан поддерживают реконструкцию объекта. Меньшая часть опрошенных считает, что стадион необходимо снести, а на его месте возвести детские парки. При этом всё же нашлись и те, кому всё равно на дальнейшую судьбу спортивной арены.

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