Информацию о педагогических династиях собирают в Хабаровском крае

«Такой подарок молодые педагоги решили преподнести краю на день рождения. Мы считаем, что все эти ценные истории, фотографии, копии дипломов или даже книг должны стать общим достоянием», — рассказала директора центра информатизации и медиаобразования института Евгения Попова.

Составители собирают любую информацию. Хабаровчан просят делиться семейными легендами, случаями из школьной жизни, письмами, рассказами о реликвиях, связанных с профессией.

Главное — прислать материалы до 19 марта по адресу: popovaev@ippk.ru. На все вопросы отвечают по телефону: 56−01−16.