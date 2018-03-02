Информацию о педагогических династиях собирают в Хабаровском крае

«Такой подарок молодые педагоги решили преподнести краю на день рождения. Мы считаем, что все эти ценные истории, фотографии, копии дипломов или даже книг должны стать общим достоянием», — рассказала директора центра информатизации и медиаобразования института Евгения Попова.
Составители собирают любую информацию. Хабаровчан просят делиться семейными легендами, случаями из школьной жизни, письмами, рассказами о реликвиях, связанных с профессией.
Главное — прислать материалы до 19 марта по адресу: popovaev@ippk.ru. На все вопросы отвечают по телефону: 56−01−16.
«Что конкретно это будет электронное издание или целый сайт, решим, когда обобщим все, что нам прислали. Предстоит выбрать самый удобный формат. Но к октябрю проект должен быть готов», — отметила Евгения Попова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.