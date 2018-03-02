Законы в Хабаровском крае мешают экологической работе общественников

Как рассказал координатор ОНФ Владимир Сидоров на заседании общественного совета при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, в прошлом году Госдума России, а следом и парламент субъекта отменили законы об общественном экологическом контроле. Пришлось упразднить общественную экологическую инспекцию, которая предоставляла для работы три автомобиля, «сломать» отлаженную систему, позволявшую быстро выявлять нарушения. Однако активисты не прекратили работу.

Общественники получают оперативную информацию по «горячей линии» и выезжают на место, чтобы убедиться в её достоверности. После этого решают, к какой юрисдикции относится нарушение. Благодаря этой работе гражданам не нужно вникать, какая из 14 природоохранных структур, существующих в регионе, должна разбираться с проблемой.

«Люди очень удивляются, почему они звонят, хотят решить вопрос, а начинается пинг-понг. И человек неделю тратит на то, чтобы понять, куда ему нужно обращаться. Пока он дождётся в рамках регламента ответа от природоохранной структуры, нарушитель уже скроется», — рассказал координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» в Хабаровском крае Владимир Сидоров.

Основная суть экологического контроля — быстро определить место, зафиксировать факты, собрать законодательную базу и передать в ответственный орган, а также оказать ему содействие в работе.

«Теперь законодательство отняло у нас помощь. Пока мы снова восстановим систему, пройдёт время. Нужно определить на уровне края меры поддержки. Но это делать необходимо. Природоохранного инспектора не поставишь на каждом углу, а людей, которые готовы выявлять экологические нарушения, помогать собирать данные — их много. Они должны сегодня получать определённый статус. Раньше у них были удостоверения, которые сейчас не имеют силы», — объяснил Владимир Сидоров.