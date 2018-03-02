Стритрейсеры встретили весну на улицах ночного Владивостока

Автомобили стритрейсеров, проходя виражи, держатся максимально близко друг другу. В проффесиональном дрифте считается, что чем ближе дистанция между соперниками, тем уровень подготовки пилотов выше. Видимо, молодые уличные гонщики стремятся к тем же результатам, что и у их более цивилизованных коллег, но занимаются тренировками не на подготовленных для этого площадках, а на городских улицах.

Дрифт сегодня — очень популярный вид автоспорта среди молодежи, который пришел во Владивосток из Японии в начале 2000-х годов. Его суть заключается в прохождения поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможной для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Стоит отметить, что ежегодно во Владивостоке на трассе «Приморское кольцо» проходит один из мировых чемпионатов по дрифту, куда помимо российский пилотов приезжают родоначальники этого вида спорта из Японии, а также другие зарубежные звезды. И настоящие стритрейсеры всегда осуждают уличные гонки.