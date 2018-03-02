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04:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Стритрейсеры встретили весну на улицах ночного Владивостока

1 марта около полуночи на кольце Фуникулера во Владивостоке было шумно: после прошедшего снегопада его оккупировали стритрейсеры, которые, стирая резину, пытались боком пройти всю дистанцию «трассы», сообщает корреспондент DEITA.RU. Автомобилисты, которые не имели к этому «шоу» никакого отношения и просто проезжали мимо, возмущенно сигналили гонщикам, которые периодически создавали на дороге аварийные ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобили стритрейсеров, проходя виражи, держатся максимально близко друг другу. В проффесиональном дрифте считается, что чем ближе дистанция между соперниками, тем уровень подготовки пилотов выше. Видимо, молодые уличные гонщики стремятся к тем же результатам, что и у их более цивилизованных коллег, но занимаются тренировками не на подготовленных для этого площадках, а на городских улицах.

Дрифт сегодня — очень популярный вид автоспорта среди молодежи, который пришел во Владивосток из Японии в начале 2000-х годов. Его суть заключается в прохождения поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможной для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Стоит отметить, что ежегодно во Владивостоке на трассе «Приморское кольцо» проходит один из мировых чемпионатов по дрифту, куда помимо российский пилотов приезжают родоначальники этого вида спорта из Японии, а также другие зарубежные звезды. И настоящие стритрейсеры всегда осуждают уличные гонки.

Максим Низкодубов.

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