Улицы в районе Театральной площади будут перекрыты все выходные

Источник: НИА Красноярск

— по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона с 12.00 2 марта до 24.00 4 марта;.

— по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого (гостиница «Красноярск») с 17.00 2 марта до 24.00 4 марта.

Также с 20.00 1 марта до 17.00 2 марта будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезде от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого (гостиница «Красноярск»).