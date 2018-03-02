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04:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Улицы в районе Театральной площади будут перекрыты все выходные

Со 2 по 4 марта будет запрещено движение транспорта на нескольких участках улиц, прилегающих к Театральной площади:

Источник: НИА Красноярск

— по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона с 12.00 2 марта до 24.00 4 марта;.

— по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого (гостиница «Красноярск») с 17.00 2 марта до 24.00 4 марта.

Также с 20.00 1 марта до 17.00 2 марта будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезде от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого (гостиница «Красноярск»).

Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Театральной площади в рамках проекта «Год до Зимней Универсиады 2019 года».

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