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04:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проезд по улице Красноярской закроют в Иркутске до 5 марта

Движение транспорта по ул. Красноярской в Иркутске на участке от Лагерного переулка до Угольного проезда закроют с 23.00 2 марта по 6.00 5 марта 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях. На время работ объезд будет возможен по Плодово-ягодному проезду.

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