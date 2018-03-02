Проезд по улице Красноярской закроют в Иркутске до 5 марта
Движение транспорта по ул. Красноярской в Иркутске на участке от Лагерного переулка до Угольного проезда закроют с 23.00 2 марта по 6.00 5 марта 2018 года.
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Движение транспорта по ул. Красноярской в Иркутске на участке от Лагерного переулка до Угольного проезда закроют с 23.00 2 марта по 6.00 5 марта 2018 года.
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