Интерактивная выставка отправит красноярцев назад в будущее

С 8 марта в Красноярске (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23) начнет работу выставка «Назад в Будущее» — интерактивная экспозиция о нескольких технологических эпохах.

Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов. Как и герои знаменитого фильма Роберта Земекиса, гости будут находиться на грани прошлого и будущего, посетители смогут увидеть как самые известные гаджеты из 90-х, по которым успели соскучиться, так и технологические новинки — от тамагочи до захватывающих приключений в виртуальной и дополненной реальности.

В программе выставки:

более 70 гаджетов со всех уголков земли; левитация и управление предметами силой мысли; 3D Mapping-шоу; сражения в дополненной реальности; транспорт будущего; технологии умного дома.

Каждый час по выставке стартует бесплатная экскурсия, на которой гости могут узнать более подробно обо всех экспонатах. На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота или попробовать себя в роли изобретателя. Любые поделки можно будет забрать с собой.

«Захватывающе? А это лишь малая часть! Увлекательные интерактивные зоны, экскурсии, мастер-классы, химическое шоу и настоящее шоу молний! И, конечно, любимые роботы! Организаторы откроют для вас все тайны науки и техники», — добавили организаторы.