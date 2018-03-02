Интерактивная выставка отправит красноярцев назад в будущее
Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов.
Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов.
С 8 марта в Красноярске (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23) начнет работу выставка «Назад в Будущее» — интерактивная экспозиция о нескольких технологических эпохах.
Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов. Как и герои знаменитого фильма Роберта Земекиса, гости будут находиться на грани прошлого и будущего, посетители смогут увидеть как самые известные гаджеты из 90-х, по которым успели соскучиться, так и технологические новинки — от тамагочи до захватывающих приключений в виртуальной и дополненной реальности.
В программе выставки:
более 70 гаджетов со всех уголков земли; левитация и управление предметами силой мысли; 3D Mapping-шоу; сражения в дополненной реальности; транспорт будущего; технологии умного дома.
Каждый час по выставке стартует бесплатная экскурсия, на которой гости могут узнать более подробно обо всех экспонатах. На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют
«Захватывающе? А это лишь малая часть! Увлекательные интерактивные зоны, экскурсии,
Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске с 8 марта по 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.
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