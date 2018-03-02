Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
«Ложечку за маму и так три раза»: мама тройни о прикорме
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Джоли обратилась к психотерапевту из-за слухов о Питте и Энистон
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
05:12 (мск), источник: Newslab.ru

Интерактивная выставка отправит красноярцев назад в будущее

Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов.

С 8 марта в Красноярске (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23) начнет работу выставка «Назад в Будущее» — интерактивная экспозиция о нескольких технологических эпохах.

Посетителей ждет захватывающее приключение для всей семьи в мир гаджетов. Как и герои знаменитого фильма Роберта Земекиса, гости будут находиться на грани прошлого и будущего, посетители смогут увидеть как самые известные гаджеты из 90-х, по которым успели соскучиться, так и технологические новинки — от тамагочи до захватывающих приключений в виртуальной и дополненной реальности.

В программе выставки:

более 70 гаджетов со всех уголков земли; левитация и управление предметами силой мысли; 3D Mapping-шоу; сражения в дополненной реальности; транспорт будущего; технологии умного дома.

Каждый час по выставке стартует бесплатная экскурсия, на которой гости могут узнать более подробно обо всех экспонатах. На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота или попробовать себя в роли изобретателя. Любые поделки можно будет забрать с собой.

«Захватывающе? А это лишь малая часть! Увлекательные интерактивные зоны, экскурсии, мастер-классы, химическое шоу и настоящее шоу молний! И, конечно, любимые роботы! Организаторы откроют для вас все тайны науки и техники», — добавили организаторы.

Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске с 8 марта по 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первые выходные марта в Красноярске будут по-зимнему морозными
Халатность начальства едва не погубила людей: в Норильске спасли...
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Российские олигархи заработали миллиарды за месяц
Пользователи разглядели привидение на голове змеи (фото)
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь