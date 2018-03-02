Прокурор края встретился с руководителями красноярских СМИ
Прокурор края Михаил Савчин встретился с руководителями красноярских СМИ.
Прокурор края Михаил Савчин встретился с руководителями красноярских СМИ.
Это была непринуждённая беседа за чаем и своего рода сверка взглядов на главные проблемы края. Напомним, каждый острый материал, который появляется в СМИ, автоматически является поводом для внеплановой прокурорской проверки.
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