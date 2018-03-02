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05:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Прокурор края встретился с руководителями красноярских СМИ

Прокурор края Михаил Савчин встретился с руководителями красноярских СМИ.

Источник: Вести - Красноярск

Это была непринуждённая беседа за чаем и своего рода сверка взглядов на главные проблемы края. Напомним, каждый острый материал, который появляется в СМИ, автоматически является поводом для внеплановой прокурорской проверки.





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