Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Беременная ведущая «Первого канала» занимается спортом
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Жена Никиты Преснякова покрасила волосы в лиловый цвет
Джоли обратилась к психотерапевту из-за слухов о Питте и Энистон
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
05:17 (мск), источник: Восток Медиа

Циклон продолжается: с хабаровских трасс вывезли более 600 кубометров снега

За сутки городские дорожники убрали с трасс уже более 600 кубометров снега. Циклон в краевой столице продолжается второй день. Сегодня на очистку улиц и дорог вышли 68 единиц техники. Из-за ночного снегопада справиться с уборкой планируют только к середине дня. Расчищать хабаровские дворы вышли около тысячи дворников.

По данным Единой городской диспетчерской службы, на уборке дорог, дворов и улиц дальневосточной столицы вчера днём работало 96 единиц техники, ночью — 33. На магистрали города высыпали 450 тонн средств против гололёда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня с 10 часов утра, как только был преодолен рубеж “часа пик”, механизированные колонны из 68 единиц техники и 52 дорожных рабочих вышли на снегоуборку. Осадки шли всю ночь, поэтому более-менее справиться с таким объемом снежных масс мы рассчитываем ближе к середине дня. Как и накануне, в приоритете очистки — трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. Ведем обильную посыпку улиц противогололедными средствами. Работу будем продолжать в круглосуточном режиме», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

На уборку городских дворов вышли почти 1300 дворников. Они расчистят пешеходные дорожки, подходы к подъездам, контейнерным площадкам и газгольдерам.

Ранее агентство сообщало, что мощный западный циклон продлится до конца недели. Больше всего осадков ожидают в южном и центральном районах края. Сильный снегопад пройдёт 1 и 2 марта, а в 3 и 4 числах циклон начнёт утихать.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Футбольный Кубок FIFA приближается к Владивостоку
Корреспондента РИА «Восток-Медиа» ОНФ наградил за правду и справедливость
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Российские олигархи заработали миллиарды за месяц
Пользователи разглядели привидение на голове змеи (фото)
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь