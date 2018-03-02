Циклон продолжается: с хабаровских трасс вывезли более 600 кубометров снега

По данным Единой городской диспетчерской службы, на уборке дорог, дворов и улиц дальневосточной столицы вчера днём работало 96 единиц техники, ночью — 33. На магистрали города высыпали 450 тонн средств против гололёда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня с 10 часов утра, как только был преодолен рубеж “часа пик”, механизированные колонны из 68 единиц техники и 52 дорожных рабочих вышли на снегоуборку. Осадки шли всю ночь, поэтому более-менее справиться с таким объемом снежных масс мы рассчитываем ближе к середине дня. Как и накануне, в приоритете очистки — трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. Ведем обильную посыпку улиц противогололедными средствами. Работу будем продолжать в круглосуточном режиме», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

На уборку городских дворов вышли почти 1300 дворников. Они расчистят пешеходные дорожки, подходы к подъездам, контейнерным площадкам и газгольдерам.