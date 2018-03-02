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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани стало больше туристических маршрутов и изменились цены на их содержание

В Казани перечень туристических маршрутов стал шире. Изменились и нормативные затраты на их летнее содержание. Нововведения утвердил исполком Казани и опубликовал их в своем сборнике документов.

Так, затраты на летнее содержание турмаршрутов повысили с 22 до 29 копеек за 1 квадратный метр. Зимнее содержание осталось без изменений — по 35 копеек за «квадрат».

Также по документу отменяется постановление 2014 года о нормативах затрат на содержание пешеходной части улиц Баумана, Петербургской, Каюма Насыри и Кунче. И добавляется восемь новых туристических маршрутов. В частности это Старо-Татарская слобода, улица Баумана, университетский городок, площадь Тукая — улица Петербургская — улица Ульянова-Ленина — Катановский переулок — улица Ульянова-Ленина.

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