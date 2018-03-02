Московские школьники смогут участвовать в составлении своих учебных планов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. В московских школах планируется внедрить систему «ПОТОК», которая позволит школьникам участвовать в составлении своих учебных планов, изучая предметы в соседних заведениях и технопарках. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге, комментируя пункты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 1 марта, касающиеся системы образования.

Стратегия развития образования в столице будет включать в себя внедрение системы «ПОТОК» — «Персональной образовательной траектории в открытых коллективах», сказал мэр. Она позволит школьникам составлять учебный план, исходя из личных предпочтений и рекомендаций учителей.

«Сделать учебные планы гибче, дать возможность ученикам изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и в соседней школе, технопарке или, например, в спортзале», — охарактеризовал Собянин данную систему.

Также планируется внедрить систему «РОСТ» — «Распределенное оценивание в системе талантов», которая позволит освободить учителей от сложной задачи объективной оценки результатов своих учеников. «Каждое достижение в профессиональной подготовке, на олимпиадах, в кружках и спорте будет складываться в “копилку” — итоговое портфолио выпускника», — написал Собянин.

Стратегия также будет включать поддержку учителей, в том числе достойную оплату их труда, рассказал мэр, подчеркнув необходимость освободить педагогов от прохождения аттестации, многочасовой проверки тетрадей и «прочей рутины». В работу над стратегией включатся пользователи приложения «Активный гражданин», инициативная группа директоров школ и сами родители учеников. «Необходимо максимально широкое обсуждение, дискуссия, проведение массового масштабного краудсорсинга — поиска и отбора самых интересных и реализуемых идей», — добавил Собянин.