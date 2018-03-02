Lacoste пожертвовали крокодилом ради спасения животных

Компания-производитель одежды и аксессуаров в спортивном стиле временно убрала свой неизменный с 1933 года логотип — крокодила — и заменила его на изображения 10 исчезающих видов животных, в том числе номаскуса, бирманской кровельной черепахи, калифорнийского кондора, восточного черного хохлатого гиббона, саолы, северного тонкотелого лемура, совиного попугая, яванского носорога и суматранского тигра.

Всего выпущено 1775 экземпляров поло. Количество моделей с логотипом в виде того или иного животного соответствует численности сохранившейся в мире его популяции. Так, сейчас осталось всего 450 особей виргинской циклоуры и 30 — калифорнийской морской свиньи. Стоимость одного поло составит 150 евро, выручка будет передана IUCN.