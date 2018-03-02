Lacoste пожертвовали крокодилом ради спасения животных
Французская компания Lacoste выпустила лимитированную серию
Французская компания Lacoste выпустила лимитированную серию
Всего выпущено 1775 экземпляров поло. Количество моделей с логотипом в виде того или иного животного соответствует численности сохранившейся в мире его популяции. Так, сейчас осталось всего 450 особей виргинской циклоуры и 30 — калифорнийской морской свиньи. Стоимость одного поло составит 150 евро, выручка будет передана IUCN.
Lacoste производит одежду, парфюмерию, очки, часы и изделия из кожи. Основана в 1933 году. Крокодил — прозвище основателя компании, теннисиста Рене Лакоста. До 2012 года компанию контролировала семья Лакост, затем 93,3 процента акций марки были проданы швейцарской группе Maus Frere. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Coty.
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