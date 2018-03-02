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16:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область вошла в число регионов, в которых нарушают права журналистов

Челябинская область вошла в число регионов, в которых нарушают права журналистов. В «черный» список Южный Урал попал впервые.

В рамках медиафорума Народного фронта «Правда и справедливость» эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ представили обновленную «Карту нарушений прав СМИ».

За прошедший год число регионов, где зафиксированы нарушения закона по отношению к работникам средств массовой информации, почти не изменилось.

В числе антилидеров остались Иркутская область, Краснодарский и Приморский края, а пополнили список регионы-новички — Свердловская и Челябинская области, которые вытеснили Пензенскую область и Республику Бурятию, где обижать журналистов стали меньше.

По состоянию на февраль 2018 на карте, которую эксперты Центра ведут с 2014 года, зафиксирован 221 факт нарушений прав представителей СМИ на территории 53 регионов.

«Поскольку, как правило, факты нарушения прав журналистов — это лишь отражение общего общественно-политического климата регионов, в этом году мы решили обновить карту, реабилитировав регионы, где в последние три года не было зафиксировано ни единого нарушения прав журналистов. В пяти регионах — Смоленской, Калужской, Сахалинской и Архангельской областях, а также в Еврейской автономной области — действительно была учтена критика. Мы вернули их в так называемую “серую” зону карты без нарушений, где на сегодняшний момент находятся 32 региона», — прокомментировала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

По ее словам, большинство обращений, как и в предыдущий период, были получены из тех регионов, которые ранее уже фигурировали на карте, то есть нарушения прав журналистов там не случайность.

Так, Иркутская область является безусловным лидером по количеству нарушений все четыре года работы ЦППЖ. Три последних года в число антилидеров также входят Краснодарский и Приморский края.

А вот Республика Бурятия, где фиксировался самый большой уровень нарушения прав журналистов в 2014—2016 годы, за последний год исправилась и не допустила ни одного нарушения в отношении свободы СМИ.

Свердловская область, повысив режим благоприятствования для журналистов в 2016 году, по итогам 2017 года снова вернулась в топ-5 самых злостных нарушителей прав журналистов.

Присоединилась к ней и соседняя Челябинская область, которая попала в антирейтинг Центра впервые.

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