Снегопад принесет Москве 4—5 марта около 40% месячной нормы осадков
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Снегопад, который, как ожидается, начнется в воскресенье и продлится до утра понедельника, принесет до 14 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.
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