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2 марта, источник: Интерфакс

Снегопад принесет Москве 4—5 марта около 40% месячной нормы осадков

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Снегопад, который, как ожидается, начнется в воскресенье и продлится до утра понедельника, принесет до 14 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 39% 760 мм рт. ст. 13 м/с
Источник: РИА "Новости"
С приходом атмосферного циклона за воскресенье выпадет около 12 мм осадков, еще около 2 мм выпадет за ночь понедельника — то есть около 40% месячной нормы, которая в марте составляет 34 мм.
Пресс-служба Гидрометцентра России

По его словам, в ночь на субботу в Москве подморозит до минус 13−15 градусов, днем — ожидается 5−7 градусов мороза.

В ночь на 4 марта температура не опустится ниже 10−12 градусов, днем не поднимется выше 6−8 градусов.

В тоже время в предстоящие выходные прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/сек, а уровень атмосферного давления, который сейчас выше нормы, в воскресенье опустится ниже нормальных значений — до 735 мм рт. ст.

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