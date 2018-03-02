Снегопад принесет Москве 4—5 марта около 40% месячной нормы осадков

С приходом атмосферного циклона за воскресенье выпадет около 12 мм осадков, еще около 2 мм выпадет за ночь понедельника — то есть около 40% месячной нормы, которая в марте составляет 34 мм.

По его словам, в ночь на субботу в Москве подморозит до минус 13−15 градусов, днем — ожидается 5−7 градусов мороза.

В ночь на 4 марта температура не опустится ниже 10−12 градусов, днем не поднимется выше 6−8 градусов.

В тоже время в предстоящие выходные прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/сек, а уровень атмосферного давления, который сейчас выше нормы, в воскресенье опустится ниже нормальных значений — до 735 мм рт. ст.