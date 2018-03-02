Блогеры устроили потасовку на показе в Париже

Толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу. Одну из прорывавшихся на показ девушек сбили с ног и чуть не затоптали. Прорвавшиеся в зал ходили по подиуму, задерживая начало показа.

На показе Вирджил Абло, креативный директор Off-White, продемонстрировал коллекцию сезона осень-зима 2018−2019, одежду в духе street-style: пышные юбки-пачки в сочетании с кедами, одежду oversize сумки с ремнями из кожи металлик.

В январе жители Екатеринбурга возмутились тем, что попасть на показ Гоши Рубчинского в их городе оказалось невозможным. По информации журналистов, еще за неделю до показа «уральская элита» пыталась получить приглашения на показ, однако записаться можно было только на прямую трансляцию в холле. «Туда приходит пресса, байеры, представители индустрии. Это особенность недель моды, показов. Это касается не только показа Гоши Рубчинского», — объяснила пиар-менеджер Анна Форсман невозможность «обычным людям» попасть на шоу.