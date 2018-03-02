В Крыму заработает экскурсионный троллейбус с кожаным салоном

В Крыму надеются запустить в текущем году экскурсионный комфортабельный троллейбус на базе машины прошлого века Skoda 14Tr, передает Крыминформ, ссылаясь на директора ГУП «Крымтроллейбус» Илью Прокопьева.

«Мы сейчас прорабатываем, чтобы в Республике Крым появился настоящий экскурсионный комфортабельный троллейбус с кондиционером, мультимедийной системой, с мягкими диванами, чтобы люди, наши жители и гости нашего полуострова, приезжая и желая прокатиться к Южнобережью или здесь, по Симферополю, могли его арендовать и провести приятно время», — отметил Прокопьев.

Он уточнил, что идея создания такого троллейбуса «витает» уже давно.

Прокопьев предположил, что экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю текущего года.

Стоимость аренды троллейбуса на данный момент не определена.