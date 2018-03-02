Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Марина Александрова рассказала о конфликтах с 2-летней дочерью
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Валерия в леопардовом кардигане записала новую песню
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
Оскорбленная ведущим «Первого» Собчак пожалуется в ЦИК и Эрнсту
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Новая ракета Путина за минуту изменила баланс в мире — эксперт
США угрожают России партизанской войной — СМИ
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
12«Придорожная Америка»
17:11 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму заработает экскурсионный троллейбус с кожаным салоном

Экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю 2017 года.

В Крыму надеются запустить в текущем году экскурсионный комфортабельный троллейбус на базе машины прошлого века Skoda 14Tr, передает Крыминформ, ссылаясь на директора ГУП «Крымтроллейбус» Илью Прокопьева.

«Мы сейчас прорабатываем, чтобы в Республике Крым появился настоящий экскурсионный комфортабельный троллейбус с кондиционером, мультимедийной системой, с мягкими диванами, чтобы люди, наши жители и гости нашего полуострова, приезжая и желая прокатиться к Южнобережью или здесь, по Симферополю, могли его арендовать и провести приятно время», — отметил Прокопьев.

Он уточнил, что идея создания такого троллейбуса «витает» уже давно.

Прокопьев предположил, что экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю текущего года.

Стоимость аренды троллейбуса на данный момент не определена.

«Сейчас час аренды троллейбуса (стоит) 2,5 тысячи рублей. Мы будем определять цену (на экскурсионный троллейбус) тогда, когда поймем калькуляцию, какой будет спрос и так далее», — подчеркнул Прокопьев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Последняя гастроль «Бродяги». Как Чарли Чаплина похитили после смерти
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким Кардашьян
Ученый снял на видео 90-метровую дыру в антарктическом льду
Lacoste сменил логотип с крокодилом на морскую свинью
Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о новом оружии
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
Акционеры совхоза имени Ленина выиграли суд у Грудинина
Спорт
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина Главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь