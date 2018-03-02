В Крыму заработает экскурсионный троллейбус с кожаным салоном
Экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю 2017 года.
Экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю 2017 года.
В Крыму надеются запустить в текущем году экскурсионный комфортабельный троллейбус на базе машины прошлого века Skoda 14Tr, передает Крыминформ, ссылаясь на директора ГУП «Крымтроллейбус» Илью Прокопьева.
«Мы сейчас прорабатываем, чтобы в Республике Крым появился настоящий экскурсионный комфортабельный троллейбус с кондиционером, мультимедийной системой, с мягкими диванами, чтобы люди, наши жители и гости нашего полуострова, приезжая и желая прокатиться к Южнобережью или здесь, по Симферополю, могли его арендовать и провести приятно время», — отметил Прокопьев.
Он уточнил, что идея создания такого троллейбуса «витает» уже давно.
Прокопьев предположил, что экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю текущего года.
Стоимость аренды троллейбуса на данный момент не определена.
«Сейчас час аренды троллейбуса (стоит) 2,5 тысячи рублей. Мы будем определять цену (на экскурсионный троллейбус) тогда, когда поймем калькуляцию, какой будет спрос и так далее», — подчеркнул Прокопьев.
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