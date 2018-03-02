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16:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском районе Челябинска ограничено движение транспорта

Ограничение будет действовать до 5 марта.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинском районе Челябинска ограничено движение транспорта, сообщают в пресс-службе администрации города.

Между домами № 25 и № 29 по улице Гражданской проходят работы по строительству участка теплотрассы. В связи с этим на данном участке закрыто движение транспорта до 5 марта.

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