В Ленинском районе Челябинска ограничено движение транспорта
Ограничение будет действовать до 5 марта.
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Ограничение будет действовать до 5 марта.
В Ленинском районе Челябинска ограничено движение транспорта, сообщают в
Между домами № 25 и № 29 по улице Гражданской проходят работы по строительству участка теплотрассы. В связи с этим на данном участке закрыто движение транспорта до 5 марта.
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