Арка на входе в парк им. М. Горького изменит облик Ростова

Вход в центральный городской парк украсит трехстворчатая каменная арка. Она будет украшена фонарями, а на самом верху расположат надпись с названием парка. Толчком к такому оформлению послужила история городского сада. Изначально, в довоенное время вход в парк был обрамлен большой каменной аркой, на которой был расположен императорский герб. Во время оккупации Ростова и боях за город, арка сильно пострадала. Власти города решили не тратить силы на ее реконструкцию и просто снесли остатки. Новая арка конечно не похожа на довоенную, но значительно изменит вид парка им. М. Горького. Горожан интересует вопрос, сохранится ли гранитное ограждение с названием сада, но это пока что не известно.