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16:56 (мск), источник: Деловое сообщество

Арка на входе в парк им. М. Горького изменит облик Ростова

Вернутся к исторической концепции решили власти Ростова. До войны вход в парк украшала массивная каменная арка с императорским гербом.

Вход в центральный городской парк украсит трехстворчатая каменная арка. Она будет украшена фонарями, а на самом верху расположат надпись с названием парка. Толчком к такому оформлению послужила история городского сада. Изначально, в довоенное время вход в парк был обрамлен большой каменной аркой, на которой был расположен императорский герб. Во время оккупации Ростова и боях за город, арка сильно пострадала. Власти города решили не тратить силы на ее реконструкцию и просто снесли остатки. Новая арка конечно не похожа на довоенную, но значительно изменит вид парка им. М. Горького. Горожан интересует вопрос, сохранится ли гранитное ограждение с названием сада, но это пока что не известно.

Парк им. М. Горького вошел в список объектов, один из которых согласно результатам народного голосования 18 марта будет реконструирован в следующем году. Обновление остальных же будет распределено на период до 2022 года. Однако арка станет самым значимым изменением в облике места отдыха, в остальном его лишь осовременят. В частности, будут заменены лавочки, урны, скамьи, а также установлена новая уличная мебель, оформленная в едином экологичном стиле. Появятся новые элементы навигации и энергосберегающего освещения. Кроме этого, планируется высадить новые деревья и кустарники.

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