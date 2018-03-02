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17:45 (мск), источник: Вести Иркутск

С 8 Марта, мама! Более 200 иркутских автолюбителей поучаствовали в предпраздничном флешмобе

Один за одним на дрифт-площадку, где проводят флешмоб, подъезжают десятки автомобилей. Все хотят принять участие в необычном поздравлении. Больше 200-т машин выстраиваются в гигантскую надпись — «С 8 Марта, мама!».

 — Мы прямо чувствуем общую атмосферу. Все за один масштаб построения этих букв, этой надписи великолепной для наших мам.

Организаторы пригласили участников еще накануне. Кинули клич в соцсетях. Неожиданно для многих на площадку прибыла спецтехника. Автомобили МЧС со спецсигналами выстроились в восклицательный знак. Поддержали акцию и полицейские. Патрульные автомобили ГИБДД припарковались таким образом, что получилась цифра 8.

— В социальных сетях увидели информацию что иркутяне массово хотят поздравить нашу прекрасную половину с 8 Марта. И мы со своим подразделением решили присоединиться, — говорит инспектор ГИБДД Денис Купляков.

Анатолий Архипенко на пару часов стал художником. Но вместо красок у него — автомобили участников. На огромном асфальтовом полотне мужчина собирает заветную фразу. Контролирует процесс с помощью коптера.

— Планировали собрать, конечно, больше. Порядка 600-т машин. были такие планы. Но так как будний день, есть некие сложности, — говорит организатор акции Анатолий Архипенко.

Этот процесс быстрым не назовешь. Но все терпеливо ждут, несмотря на морозный день. Иркутянка Елена Попова взяла с собой дочерей. Так хотелось семье поздравить маму и бабушку.

— Мамуль, поздравляю тебя с наступающим 8 Марта. Желаем тебе большого здоровья, счастья. Чтобы всегда ты у нас была счастливая, — говорит участница акции Елена Попова.

С воздуха гигантскую фразу на видео и фото запечатлел беспилотник. Сейчас материал монтируют. Ролик с поздравлением всех мам России запустят 7 марта, накануне праздника.

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