С 8 Марта, мама! Более 200 иркутских автолюбителей поучаствовали в предпраздничном флешмобе
Один за одним на
Один за одним на
— Мы прямо чувствуем общую атмосферу. Все за один масштаб построения этих букв, этой надписи великолепной для наших мам.
Организаторы пригласили участников еще накануне. Кинули клич в соцсетях. Неожиданно для многих на площадку прибыла спецтехника. Автомобили МЧС со спецсигналами выстроились в восклицательный знак. Поддержали акцию и полицейские. Патрульные автомобили ГИБДД припарковались таким образом, что получилась цифра 8.
— В социальных сетях увидели информацию что иркутяне массово хотят поздравить нашу прекрасную половину с 8 Марта. И мы со своим подразделением решили присоединиться, — говорит инспектор ГИБДД Денис Купляков.
Анатолий Архипенко на пару часов стал художником. Но вместо красок у него — автомобили участников. На огромном асфальтовом полотне мужчина собирает заветную фразу. Контролирует процесс с помощью коптера.
— Планировали собрать, конечно, больше. Порядка 600-т машин. были такие планы. Но так как будний день, есть некие сложности, — говорит организатор акции Анатолий Архипенко.
Этот процесс быстрым не назовешь. Но все терпеливо ждут, несмотря на морозный день. Иркутянка Елена Попова взяла с собой дочерей. Так хотелось семье поздравить маму и бабушку.
— Мамуль, поздравляю тебя с наступающим 8 Марта. Желаем тебе большого здоровья, счастья. Чтобы всегда ты у нас была счастливая, — говорит участница акции Елена Попова.
С воздуха гигантскую фразу на видео и фото запечатлел беспилотник. Сейчас материал монтируют. Ролик с поздравлением всех мам России запустят 7 марта, накануне праздника.
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