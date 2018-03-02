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2 марта, источник: Publika.md

Тирасполь откроет таможенный терминал в селе Бычок

Приднестровье откроет таможенный терминал в селе Бычок. Представители региона сообщили об этом на заседании Объединенной контрольной комиссии.

Источник: Publika.md

Предложение участников ОКК от России и Украины обеспечить свободное передвижение по мосту через Днестр тираспольская сторона предпочла отвергнуть.

Таможенный терминал планируется построить силами приднестровских пограничников, таможенников и милиции.

Делегация Молдовы в ОКК отметила, что намерение силовых структур Тирасполя противоречить действиям по снижению
напряженности в регионе.

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