Тирасполь откроет таможенный терминал в селе Бычок
Приднестровье откроет таможенный терминал в селе Бычок. Представители региона сообщили об этом на заседании Объединенной контрольной комиссии.
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Приднестровье откроет таможенный терминал в селе Бычок. Представители региона сообщили об этом на заседании Объединенной контрольной комиссии.
Предложение участников ОКК от России и Украины обеспечить свободное передвижение по мосту через Днестр тираспольская сторона предпочла отвергнуть.
Делегация Молдовы в ОКК отметила, что намерение силовых структур Тирасполя противоречить действиям по снижению
напряженности в регионе.
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