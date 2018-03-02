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16:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцев приглашают проверить свои почки 8 марта

Горожане смогут принять участие в флешмобе «Выпей стакан воды — поддержи свои почки».

Челябинская область присоединится к проведению Всемирного дня почки, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

Челябинцев приглашают поучаствовать в флешмобе «Выпей стакан воды — поддержи свои почки», а также пройти обследования на Территории здоровья.

«Патология почек занимает важное место среди хронических неинфекционных заболеваний, более 500 миллионов человек во всем мире страдают от различных болезней почек. Существует ряд жалоб, позволяющих заподозрить нарушения работы почек: отеки лица, боли и дискомфорт в поясничной области, животе, повышение артериального давления, постоянное чувство жажды, плохой аппетит, общая слабость и недомогание», — рассказывает главный специалист по профилактической медицине минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Отметим, что Всемирный день борьбы с заболеваниями почек ежегодно отмечают во второй четверг марта. В этом году этот день совпадает с празднованием Международного женского дня и будет проходить под девизом «Болезни почек и женское здоровье».

4 марта будет работать выставка «Для Вас, женщины!», где также откроется Территория здоровья. На ней все желающие смогут задать вопросы нефрологу, рассчитать индекс массы тела, проверить уровень сахара в крови и измерить артериальное давление.

На мероприятии пройдет флешмоб «Выпей стакан воды — поддержи свои почки». Территория здоровья будет работать во дворце спорта «Юность» с 11:00 до 14:00.

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