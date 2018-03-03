Задержаны бывшие заместители генпрокурора
В Узбекистане задержали бывших заместителей генерального прокурора и бывших прокуроров Ташкентской области Улугбека Суннатова и Жамшида Файзиева. Об этом сообщила
В Узбекистане задержали бывших заместителей генерального прокурора и бывших прокуроров Ташкентской области Улугбека Суннатова и Жамшида Файзиева. Об этом сообщила
Генпрокуратура отметила, что задержание произведено в рамках уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова.
При этом ведомство опровергло сообщение некоторых СМИ о задержании бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи по «делу Кадирова».
Генеральная прокуратура объяснила, что не раскрывает детали уголовного дела, чтобы не допустить разглашения тайны следствия и нарушения прав участников уголовного процесса.
«Согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан, во время производства предварительного расследования следственный орган вправе признать не подлежащими разглашению сведения, содержащиеся в уголовном деле в целом или в определенной его части», — говорится в сообщении.
Такие сведения не раскрываются в целях обеспечения качественного, полного и объективного расследования, а также предотвращения уничтожения следов преступления, скрытия предметов, средств, добытых преступным путем, воспрепятствования деятельности следственных органов по осуществлению правосудия либо совершения других противоправных действий, затрудняющих процесс расследования.
Обнародование такой информации может нанести ущерб оперативным мерам, предварительному следствию, препятствовать своевременному изобличению и поимки виновных лиц.
По мере появления доступной информации по данному уголовному делу, не представляющей тайну следствия, на сайте Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан будут публиковаться соответствующие сведения, отметил ведомство.
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