Волгоградским ученым дадут почти 3 млн рублей на изучение мошки

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, вуз стал победителем аукциона, проведенного по заказу областного комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства. Ученым необходимо будет провести сбор, анализ и обобщение данных об особенностях преимагинальных стадий мошки в регионе. Кроме того, им нужно будет выяснить, в каких местах ожидается массовая откладка яиц насекомых, когда произойти вылет, какова будет численность мошек и не только. Им также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие минимизацию вылета кровососущих с 15 мая по 15 июля.