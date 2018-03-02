Волгоградским ученым дадут почти 3 млн рублей на изучение мошки
Ученые из ВолГУ получат 2,7 миллиона рублей на проведение мониторинга за стадиями развития мошки в Волгоградской области.
Ученые из ВолГУ получат 2,7 миллиона рублей на проведение мониторинга за стадиями развития мошки в Волгоградской области.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, вуз стал победителем аукциона, проведенного по заказу областного комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства. Ученым необходимо будет провести сбор, анализ и обобщение данных об особенностях преимагинальных стадий мошки в регионе. Кроме того, им нужно будет выяснить, в каких местах ожидается массовая откладка яиц насекомых, когда произойти вылет, какова будет численность мошек и не только. Им также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие минимизацию вылета кровососущих с 15 мая по 15 июля.
Добавим, что наблюдать за мошкой ученым предстоит на Волгоградском водохранилище, на Волге и Ахтубе,
Первый этап исследований стартует уже в марте.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.