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17:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградским ученым дадут почти 3 млн рублей на изучение мошки

Ученые из ВолГУ получат 2,7 миллиона рублей на проведение мониторинга за стадиями развития мошки в Волгоградской области.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, вуз стал победителем аукциона, проведенного по заказу областного комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства. Ученым необходимо будет провести сбор, анализ и обобщение данных об особенностях преимагинальных стадий мошки в регионе. Кроме того, им нужно будет выяснить, в каких местах ожидается массовая откладка яиц насекомых, когда произойти вылет, какова будет численность мошек и не только. Им также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие минимизацию вылета кровососущих с 15 мая по 15 июля.

Добавим, что наблюдать за мошкой ученым предстоит на Волгоградском водохранилище, на Волге и Ахтубе, Волго-Ахтубинском канале, ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы, реках Сухая Мечетка и Мокрая Мечетка, реках Царица (Пионерка), Ельшанка, в балках Купоросная и Отрадная, на ВДСК и прудах областного центра.

Первый этап исследований стартует уже в марте.

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