Конкурс на лучший скворечник объявлен в Казани

Скворечник или кормушка для птиц должны быть сделаны вручную. При этом каждая работа должна иметь этикетку с указанием имени и фамилии автора, названия работы и места учебы. Мастер может работать один или в компании друзей, так как организаторы принимают работы от групп до 3 человек.
Члены жюри, сотрудники зооботсада, будут оценивать скворечники и кормушки по двум критериям — оригинальность исполнения и пригодность для использования птицами. Подведение итогов конкурса состоится в апреле. Авторы самых оригинальных работ будут отмечены грамотами, а самые комфортные для пернатых домики будут переданы Министерству экологии и природных ресурсов РТ, сообщают организаторы.
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