Конкурс на лучший скворечник объявлен в Казани

Скворечник или кормушка для птиц должны быть сделаны вручную. При этом каждая работа должна иметь этикетку с указанием имени и фамилии автора, названия работы и места учебы. Мастер может работать один или в компании друзей, так как организаторы принимают работы от групп до 3 человек.