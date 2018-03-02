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16:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Конкурс на лучший скворечник объявлен в Казани

(Город Казань KZN.RU, 2 марта). В преддверии Международного дня птиц Казанский зооботсад объявил конкурс среди школьников на лучший скворечник. Домики для птиц принимаются на кассе учреждения с 1 по 31 марта.

Скворечник или кормушка для птиц должны быть сделаны вручную. При этом каждая работа должна иметь этикетку с указанием имени и фамилии автора, названия работы и места учебы. Мастер может работать один или в компании друзей, так как организаторы принимают работы от групп до 3 человек.

Члены жюри, сотрудники зооботсада, будут оценивать скворечники и кормушки по двум критериям — оригинальность исполнения и пригодность для использования птицами. Подведение итогов конкурса состоится в апреле. Авторы самых оригинальных работ будут отмечены грамотами, а самые комфортные для пернатых домики будут переданы Министерству экологии и природных ресурсов РТ, сообщают организаторы.

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