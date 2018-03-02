На Кубани в выходные прогнозируют дожди и потепление до 13 °C

Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу в большинстве районов, в воскресенье местами ожидаются осадки. В ночь с 4 на 5 марта в отдельных пунктах прогнозируют сильные осадки. Местами гололед и налипание мокрого снега.

Ночью 4 марта будет 2−7 °С, по северу местами до 0 °C, днем термометры покажут 8−13 °С, на северо-западе 1−6 °С. Ночью 5 марта 0…-5 °С, при прояснении до -10 °С, днем 0−5 °С. Ветер 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.

В Краснодаре в субботу и воскресенье ожидается дождь. Ночью похолодает до 0 °C, днем воздух прогреется до 12 °C, ветер — около 5 м/с. Ночью ожидается около 6 °C, днем потеплеет до 10 °C, ветер — 4 м/с. В понедельник похолодает до 3 °C, ветер ослабнет до 2 м/с, осадков не ожидается.

На Черноморском побережье временами осадки, местами по югу сильные дожди. Температура воздуха ночью 4 марта составит 5−10 °С, днем 8−13 °С. Ночью 5 марта будет 1−6 °С, днем 1−6 °С, по югу до 10 °C. Ветер усилится до 12−14 м/с, местами порывы 17−20 м/с.