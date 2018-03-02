В Екатеринбурге в праздничные дни закроют три станции метро

С ночи 8 марта и до 12 марта работать не будут станции «Ботаническая», «Чкаловская» и «Геологическая». Вагоны будут ходить от «Площади 1905 года» до «Проспекта Космонавтов». Связано закрытие с реконструкцией станции «Геологическая». Закончить все работы должны до конца 2018 год.