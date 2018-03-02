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17:03 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге в праздничные дни закроют три станции метро

Сразу три станции Екатеринбургского метро будут закрыты в праздничные дни.

Источник: Вести - Екатеринбург

С ночи 8 марта и до 12 марта работать не будут станции «Ботаническая», «Чкаловская» и «Геологическая». Вагоны будут ходить от «Площади 1905 года» до «Проспекта Космонавтов». Связано закрытие с реконструкцией станции «Геологическая». Закончить все работы должны до конца 2018 год.

«В ходе работ планируется смонтировать стену, которая отделит часть вестибюля станции метро “Геологическая”, для строительства ещё одного выхода на поверхность. После завершения реконструкции здесь появятся ещё два эскалатора и лестница, ведущая в вестибюль торгового центра», — сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

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