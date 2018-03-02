Футбол ограничит движение и парковку в Петербурге 3 марта

Так, с 0:00 до 19:30 будет запрещена остановка на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, участках Морского проспекта от Петроградской улицы до улицы Рюхина, улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовского проспекта от Петроградской улицы до Южной дороги, в Бодровом переулке, на участке Приморского проспекта от Беговой уллицы до Яхтенной, Яхтенной улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина и на нечетной стороне Беговой улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

С 13:30 до 19:30 будет запрещено движение транспорта по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги, улице Савиной.

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С 18:00 до 19:30 будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, пересечение Левашовского просмекта с Малым проспектом П. С. (поворот налево с Левашовского к Малому), Приморский проспект от дома 72 (первый выезд из ТРК «Питерлэнд») до Яхтенной улицы, Крестовский проспект от Южной дороги к улице Рюхина, а также движение по Яхтенной улице на участке от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

Автомобили, припаркованные на Крестовском острове с нарушением ПДД, будут эвакуироваться.

Добраться до стадиона «Санкт-Петербург Арена» можно будет также на метро до станции «Крестовский остров», на автобусах-шаттлах S3, S4, S6, которые будут работать с 14:00 до 16:30 перед началом матча и с 18:30 до 20:30 после окончания, либо пешком через Яхтенный мост. Шаттл S3 будет следовать по маршруту «Метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров», S4 по маршруту «Метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров», а S6 по маршруту «Метро «Чкаловская» — пересечение Морского проспекта и Спортивной улицы», сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Обычные автобусы на время ограничений будут менять маршруты. С 18:00 до окончания движения транспорт будет направлен:

автобус № 134А — от конечной остановки «Лахтинский разлив» по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной, улице Савушкина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица»; автобус № 134Б — от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до улицы Савушкина и далее по Савушкина до конечной остановки «Лахтинский разлив»; коммерческие автобусы №№ К-132, К-232, к-690 — по Приморскому проспекту, Беговой улице, улице Савушкина до Туристской улицы.

С 13:30 до 14:30 меняют трассы автобусы №№ 10, 14, 25, 25А:

№№ 10, 25, 25А — от конечной остановки «Крестовский остров» по Крестовскому проспекту, Петроградской улице и далее по действующим трассам; № 14 — от конечной остановки «Крестовский остров» по Крестовскому проспекту, Петроградской улице, Спортивной улице, Крестовскому проспекту и далее по действующей трассе;.

С 14:30 до 19:30 трассы автобусов будут укорочены:

№ 10 — от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе только до Спортивной улицы; № 14 — от конечной остановки «Метро «Выборгская» по действующей трассе только до Петровской площади; № 25 — от конечной остановки «Белоостровская улица» по действующей трассе только до Спортивной улицы.