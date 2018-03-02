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17:14 (мск), источник: Клопс.ru

На площади Победы в Калининграде установили фоторадар для борьбы с пробками

ГИБДД совместно с «Безопасным городом» начала тестировать новую систему фотофиксации на пересечении ул. Гаражной, Гвардейского проспекта и пл. Победы.

Источник: Клопс.ru

Радар регистрирует автомобилистов, выезжающих за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора. Об этом корреспонденту «Клопс» сообщил руководитель городского отделения Госавтоинспекции Алексей Анахов.

Согласно ПДД, выезжать на перекрёсток, на котором образовался затор, нельзя, даже если на светофоре горит зелёная секция. Многие не обращают на это внимания, а штрафовать за такое нарушение технически трудно.

Ранее в ПДД ввели понятие вафельной разметки. В комплексе с камерами такая разметка также призвана бороться с нарушителями. Однако ГИБДД решила пока не применять это новшество в Калининграде.

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