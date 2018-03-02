На площади Победы в Калининграде установили фоторадар для борьбы с пробками
ГИБДД совместно с «Безопасным городом» начала тестировать новую систему фотофиксации на пересечении ул. Гаражной, Гвардейского проспекта и пл. Победы.
ГИБДД совместно с «Безопасным городом» начала тестировать новую систему фотофиксации на пересечении ул. Гаражной, Гвардейского проспекта и пл. Победы.
Радар регистрирует автомобилистов, выезжающих за
Согласно ПДД, выезжать на перекрёсток, на котором образовался затор, нельзя, даже если на светофоре горит зелёная секция. Многие не обращают на это внимания, а штрафовать за такое нарушение технически трудно.
Ранее в ПДД ввели понятие вафельной разметки. В комплексе с камерами такая разметка также призвана бороться с нарушителями. Однако ГИБДД решила пока не применять это новшество в Калининграде.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.