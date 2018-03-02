На площади Победы в Калининграде установили фоторадар для борьбы с пробками

Источник: Клопс.ru

Радар регистрирует автомобилистов, выезжающих за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора. Об этом корреспонденту «Клопс» сообщил руководитель городского отделения Госавтоинспекции Алексей Анахов.

Согласно ПДД, выезжать на перекрёсток, на котором образовался затор, нельзя, даже если на светофоре горит зелёная секция. Многие не обращают на это внимания, а штрафовать за такое нарушение технически трудно.