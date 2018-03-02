Слабоумие или отвага: жители Владивостока катаются на льдине
Молодые люди решили оригинально встретить весну.
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Молодые люди решили оригинально встретить весну.
Двое отчаянных парней из Владивостока стали героями социальных сетей. В
В комментариях, подписчики с юмором отнеслись к такой затее. А вот что по этому поводу думают местные спасатели — пока неизвестно.
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