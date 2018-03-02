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17:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Слабоумие или отвага: жители Владивостока катаются на льдине

Молодые люди решили оригинально встретить весну.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 752 мм рт. ст. 9 м/с

Двое отчаянных парней из Владивостока стали героями социальных сетей. В интернет-сообществе «ННовый Владивосток» появилось забавное, и одновременно пугающее фото двух молодых людей, отлично проводящих время под пляжным зонтиком прямо посреди дрейфующей льдины.

В комментариях, подписчики с юмором отнеслись к такой затее. А вот что по этому поводу думают местные спасатели — пока неизвестно.

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