Слабоумие или отвага: жители Владивостока катаются на льдине

Двое отчаянных парней из Владивостока стали героями социальных сетей. В интернет-сообществе «ННовый Владивосток» появилось забавное, и одновременно пугающее фото двух молодых людей, отлично проводящих время под пляжным зонтиком прямо посреди дрейфующей льдины.

В комментариях, подписчики с юмором отнеслись к такой затее. А вот что по этому поводу думают местные спасатели — пока неизвестно.