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17:33 (мск), источник: РИАЦ

В регионе закрыли сезон зимней охоты

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что с начала марта регионе запрещен отстрел волков, шакалов, лисиц, корсаков, енотовидных собак, норок (европейских и американских), куниц (лесную, каменную), хорьков (лесных и степных), горностаев, ласк и бобров.

По истечении срока действия разрешения охотник в течение 20 календарных дней должен предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. Нарушителям этого требования законодательства грозит административная ответственность — штраф в размере от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией орудий охоты.

31 марта откроется новый сезон: планируется, что будет разрешен отстрел пернатых в южных районах Волгоградской области, в северных охота станет возможной не ранее 7 апреля.

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