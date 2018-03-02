В регионе закрыли сезон зимней охоты

По истечении срока действия разрешения охотник в течение 20 календарных дней должен предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. Нарушителям этого требования законодательства грозит административная ответственность — штраф в размере от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией орудий охоты.