В регионе закрыли сезон зимней охоты
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что с начала марта регионе запрещен отстрел волков, шакалов, лисиц, корсаков, енотовидных собак, норок (европейских и американских), куниц (лесную, каменную), хорьков (лесных и степных), горностаев, ласк и бобров.
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