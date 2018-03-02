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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2017 году чаще всего отдыхали в Турции, Египте, Украине и Болгарии, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

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В 2017 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 727,5 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 19%, в страны ЕС — 35,5%, другие страны мира — 45,5%. Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Турция, Египет, Украина, Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия. На долю этих стран приходилось 85,6% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в 2017 году, составила 282,7 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (67,7%). Среди других стран мира лидерами по числу посещений Беларуси являлись Литва, Польша, Латвия, Украина, Китай, Германия, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Израиль. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2017 году составила 4 дня.

Внутренний туризм продолжает развиваться и привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2017 году число организованных туристов внутри страны составило 82,1 тыс. человек, экскурсантов — 894,7 тыс. человек.

В стране 586 гостиниц и аналогичных средств размещения предоставляли услуги для туристов, из них 384 гостиницы и гостиничных комплекса. В 2017 году в них проживало 1805,6 тыс. человек. Из числа проживающих граждане Беларуси составили 49,2%, граждане из других государств — 50,8%, в том числе из стран СНГ — 34,9%.

На территории Беларуси в 2017 году функционировало 486 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них 76 санаториев. В них в прошедшем году было размещено 775,2 тыс. человек, иностранных граждан — 198,3 тыс. человек, или 25,6% от общего числа размещенных.

По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, на конец 2017 года в стране осуществлял деятельность 1821 субъект агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2017 год, составила 351,1 тыс. человек. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 90,4%.