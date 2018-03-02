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2 марта, источник: Российская газета

«Союзмультфильм» показал новые серии «Простоквашино»

В Москве для СМИ и членов съемочной группы прошел показ новых серий классического мультфильма «Простоквашино», созданного еще в советское время. Проект «Простоквашино. Возвращение» будет состоять из 30 серий, и станет полноценным современным мультсериалом. Хронометраж каждой новой серии сокращен и составляет 6,5 минут.

Собравшимся показали первую серию целиком. И вторую, так называемый аниматик, — режиссерскую разработку — то есть, образно говоря, впустили на «кухню» проекта. Перед премьерой продемонстрировали небольшой фильм о фильме, из которого можно было не только узнать, что создатели нового мультфильма остались верны технике рисованной анимации, уже почти утраченной на сегодняшний день, но и многое другое.

Представить сложно, но с момента выхода первого мультфильма о Простоквашино прошло 40 лет. В 2018 году как раз отмечается юбилей. Задача сделать продолжение 40 лет спустя кажется невыполнимой, но только на первый взгляд. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что среди всех проектов киностудии «Простоквашино» — это «драйвер». Поэтому в него вложены все силы. До 2020 года планируется закончить весь сериал. Генеральный директор студии Борис Машковцев обращает внимание на то, что если раньше одну серию делали три года, то сейчас за это же время — 30. Так изменился мир.

Что же увидели первые зрители в обновленном Простоквашино? Мальчик дядя Федор «постарел». Нет, ему не почти 50 лет, как многие подумали. Он просто вырос и стал девятилетним. При этом сменил прическу на более модную: стриженый затылок и пышный чуб. Кроме того, дядя Федор — гаджетоман. Вообще же создается впечатление, что новый мультфильм рассчитан, в первую очередь, на детей бизнесменов, которые любят компьютерные игры и в мире техники чувствуют себя как рыбы в воде. Потому что в каждой из первых двух серий представлены вполне себе интересные бизнес-проекты. В первой — речь о рекламном бизнесе. Во второй бизнес-идей даже две, одна из которых касается производства мороженного. Вторая — о том, как создать генератор электроэнергии в дачных условиях. Звучит забавно, но на самом деле здесь всего лишь доля шутки, поскольку новые серии унаследовали от старых юмор и доброту. Почтальон Печкин слегка видоизменился. Появились новые персонажи — у дяди Федора теперь есть сестренка, а у нее в друзьях, в свою очередь, «неведома зверушка» Тама-Тама — тут можно говорить и о том, что наследие Чебурашки не пропадет. В конце каждой из серий выражена благодарность Эдуарду Успенскому, хотя продолжение сделано не по сценариям писателя, а по оригинальным.

Роли теперь озвучивают новые артисты. Юлия Меньшова — мама Дяди Федора, Иван Охлобыстин — почтальон Печкин, Гарик Сукачев — пес Шарик. Кот Матроскин говорит голосом не Олега Табакова, а Михаила Ефремова. Дядю Федора озвучил Алексей Онежен — практически ровесник (по крайней мере, разница в возрасте небольшая). А вот голос Галчонка — привет от старого «Простоквашино». Его озвучивает Галина Голованова — дочка Марии Виноградовой, которая ранее говорила за мальчика дядю Федора.

Креативным продюсером проекта стала Алена Оятьева, художественным руководителем — Елена Чернова, шеф-редактором — Маргарита Брусницына. Автор сценария первой серии — Максим Кучин, а режиссер-постановщик — Михаил Солошенко.

Борис Машковцев рассказал, что широкая публика увидит новые серии мультфильма уже 1 апреля в интернете. Скорее всего — на YouTube-канале студии «Союзмультфильм». Вполне возможно, появится и мобильное приложение, посвященное «Простоквашино». Юлиана Слащева сказала, что сейчас идут переговоры с эфирными каналами, которым предлагается весь пакет новых проектов «Союзмультфильма» (о других ранее писала «РГ»). Как только станет известно, на каком телеканале состоится премьера, информацию сразу же передадут в СМИ.

Справка «РГ»

«Трое из Простоквашино» — мультипликационный фильм, первый из серии «Трое из Простоквашино». Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Отечественный зритель увидел мультфильм в 1978 году. Главными героями картины были мальчик дядя Федор, а также его друзья, пес Шарик и кот Матроскин. Позднее были выпущены две другие серии мультфильма: «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984).

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