В феврале в Волгоградской области радиационный фон не повышался

Круглосуточное наблюдение за радиационной обстановкой на территории Волгоградской области ведут 23 автоматизированных поста, 8 их которых расположены в Волгограде, по 2 — в Серафимовиче, Волжском и Котельниково, по одному — в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Камышине, городе Фролово, п. Эльтон Палласовского района, сельском поселении Грачи Городищенского района и в Нижнем Чиру Суровикинского района. Данные с автоматических систем поступают в Волгоградский Центр управления и связи, Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также в Единую государственную автоматизированную систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации.