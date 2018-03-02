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17:39 (мск), источник: РИАЦ

В феврале в Волгоградской области радиационный фон не повышался

Итоги круглосуточных наблюдений за месяц представили специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в ведомстве, автоматизированные посты системы наблюдения не зафиксировали параметры радиационной обстановки на территории Волгоградской области в феврале выше естественного фона (0,08 — 0,13 мкЗв/ч). Состояние радиационной безопасности региона эксперты оценили как удовлетворительное.

Круглосуточное наблюдение за радиационной обстановкой на территории Волгоградской области ведут 23 автоматизированных поста, 8 их которых расположены в Волгограде, по 2 — в Серафимовиче, Волжском и Котельниково, по одному — в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Камышине, городе Фролово, п. Эльтон Палласовского района, сельском поселении Грачи Городищенского района и в Нижнем Чиру Суровикинского района. Данные с автоматических систем поступают в Волгоградский Центр управления и связи, Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также в Единую государственную автоматизированную систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации.

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