Воронежская область в восьмой раз присоединится к экологической акции «Час Земли»
В ней поучаствуют более 500 предприятий и организаций.
В ней поучаствуют более 500 предприятий и организаций.
Воронежская область в восьмой раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли» в субботу, 24 марта. В ней поучаствуют более 500 предприятий и организаций региона. Участники акции на один час — с 20:30 до 21:30 — отключат освещение и электрические устройства, сообщила
В Воронеже отключат декоративную подсветку зданий кинотеатров «Спартак» и «Пролетарий», Никитинской библиотеки, театра оперы и балета, Цирка, кондитерской фабрики, механического завода, концерна «Созвездие». Жителей области пригласили присоединиться к акции и в течение часа не использовать электроприборы, а также погасить свет в пустых помещениях.
В 2017 году акция «Час Земли» помогла Воронежу сэкономить 9,7 МВт электроэнергии. Тогда подсветку отключили на зданиях облправительства, городской администрации, управ районов, дворца спорта «Юбилейный».
Справка
«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она считается самой массовой в истории. В ней участвуют свыше 2 млрд человек более чем из 184 стран. Участники акции на один час отключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты.
Первый «Час Земли» организовал в 2007 году WWF Австралии. Россия присоединилась к акции в 2009 году. Уже в 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России.
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