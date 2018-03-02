Воронежская область в восьмой раз присоединится к экологической акции «Час Земли»

Источник: Reuters

Воронежская область в восьмой раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли» в субботу, 24 марта. В ней поучаствуют более 500 предприятий и организаций региона. Участники акции на один час — с 20:30 до 21:30 — отключат освещение и электрические устройства, сообщила пресс-служба облдепартамента природных ресурсов и экологии в пятницу, 2 марта.

В Воронеже отключат декоративную подсветку зданий кинотеатров «Спартак» и «Пролетарий», Никитинской библиотеки, театра оперы и балета, Цирка, кондитерской фабрики, механического завода, концерна «Созвездие». Жителей области пригласили присоединиться к акции и в течение часа не использовать электроприборы, а также погасить свет в пустых помещениях.

В 2017 году акция «Час Земли» помогла Воронежу сэкономить 9,7 МВт электроэнергии. Тогда подсветку отключили на зданиях облправительства, городской администрации, управ районов, дворца спорта «Юбилейный».

Справка

«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она считается самой массовой в истории. В ней участвуют свыше 2 млрд человек более чем из 184 стран. Участники акции на один час отключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты.