Новый спорткомплекс «Баташев Арена» откроется в Выксе 5 марта — это 35-й ФОК в Нижегородской области.



ФОК построен по типовому проекту и будет включать спортзал с трибунами для игровых видов спорта, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейную площадку с искусственным льдом и трибунами, два бассейна, кинозал. На третьем этаже будет размещен зал для занятий единоборствами (борьба, бокс, кикбоксинг).



В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.