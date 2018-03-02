Новый спорткомплекс «Баташев Арена» откроется в Выксе 5 марта
Это 35-й ФОК в Нижегородской области.
Это 35-й ФОК в Нижегородской области.
Новый спорткомплекс «Баташев Арена» откроется в Выксе 5 марта — это 35-й ФОК в Нижегородской области.
ФОК построен по типовому проекту и будет включать спортзал с трибунами для игровых видов спорта, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейную площадку с искусственным льдом и трибунами, два бассейна, кинозал. На третьем этаже будет размещен зал для занятий единоборствами (борьба, бокс, кикбоксинг).
В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.
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