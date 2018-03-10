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07:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» закроют 10 марта

Поезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Марьина Роща» до «Петровско-Разумовской» закроется 10 марта. Поезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».

11 марта в 05:30 станции «Бутырская» и «Фонвизинская» заработают в обычном режиме.

В день закрытия станций возле «Петровско-Разумовской» и «Марьиной Рощи» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ «Организатор перевозок». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию трех новых станций: «Окружной», «Верхних Лихобор» и «Селигерской». Пользоваться ими ежедневно будут около 150 тысяч пассажиров.

Протяженность участка — чуть больше шести километров, однако его строительство считается одним из самых сложных за всю историю метростроя. Чтобы протянуть пути через водонасыщенные грунты, специалисты применяли химическую заморозку.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию, северный радиус Замоскворецкой ветки, а также наземный транспорт. Жители расположенных рядом районов без пересадок смогут доехать до центральных, юго-восточных и южных районов города. Кроме того, салатовая ветка пересекается почти со всеми линиями метро. Предполагается, что новый участок разгрузит «Петровско-Разумовскую» в среднем на 20−30 процентов, а станцию Окружная МЦК — на 40 процентов.

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