Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» закроют 10 марта

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Марьина Роща» до «Петровско-Разумовской» закроется 10 марта. Поезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».

11 марта в 05:30 станции «Бутырская» и «Фонвизинская» заработают в обычном режиме.

В день закрытия станций возле «Петровско-Разумовской» и «Марьиной Рощи» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ «Организатор перевозок». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию трех новых станций: «Окружной», «Верхних Лихобор» и «Селигерской». Пользоваться ими ежедневно будут около 150 тысяч пассажиров.

Протяженность участка — чуть больше шести километров, однако его строительство считается одним из самых сложных за всю историю метростроя. Чтобы протянуть пути через водонасыщенные грунты, специалисты применяли химическую заморозку.