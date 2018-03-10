Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» закроют 10 марта
Поезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».
Поезда будут ходить только до «Марьиной Рощи».
11 марта в 05:30 станции «Бутырская» и «Фонвизинская» заработают в обычном режиме.
В день закрытия станций возле «Петровско-Разумовской» и «Марьиной Рощи» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ «Организатор перевозок». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию трех новых станций: «Окружной», «Верхних Лихобор» и «Селигерской». Пользоваться ими ежедневно будут около 150 тысяч пассажиров.
Протяженность участка — чуть больше шести километров, однако его строительство считается одним из самых сложных за всю историю метростроя. Чтобы протянуть пути через водонасыщенные грунты, специалисты применяли химическую заморозку.
Новый участок
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