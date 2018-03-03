Последний самец белого носорога заболел
45-летний последний самец белого носорога Судан страдает от двух инфекций в правой задней лапе.
45-летний последний самец белого носорога Судан страдает от двух инфекций в правой задней лапе.
45 лет — это много для носорогов, которые обычно живут до 40, поэтому здоровье Судана пошатнулось, а будущее выглядит мрачным. Проблемы начались в конце 2017 года, когда ветеринары обнаружили инфекцию в лапе и вылечили ее. Но в середине февраля Судан вновь почувствовал себя плохо: и врачи обнаружили новую инфекцию, а лечение уже не работало, как прежде.
Но даже до проблем со здоровьем шансы Судана на восстановление популяции белых носорогов в Африке были ничтожны, как сообщает LiveScience. Ранее этот подвид носорогов был распространен на территории Уганды, Чада, Судана, Центральной Африканской Республики и Демократической Республики Конго. Но браконьерство и хаос гражданских войн практически уничтожили их популяцию.
С тех пор живущие в неволе белые носороги вымирали один за другим, в основном
С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех белых носорогов в мире. В заповеднике
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