Последний самец белого носорога заболел

45 лет — это много для носорогов, которые обычно живут до 40, поэтому здоровье Судана пошатнулось, а будущее выглядит мрачным. Проблемы начались в конце 2017 года, когда ветеринары обнаружили инфекцию в лапе и вылечили ее. Но в середине февраля Судан вновь почувствовал себя плохо: и врачи обнаружили новую инфекцию, а лечение уже не работало, как прежде.

Но даже до проблем со здоровьем шансы Судана на восстановление популяции белых носорогов в Африке были ничтожны, как сообщает LiveScience. Ранее этот подвид носорогов был распространен на территории Уганды, Чада, Судана, Центральной Африканской Республики и Демократической Республики Конго. Но браконьерство и хаос гражданских войн практически уничтожили их популяцию.

Последний раз белых носорогов видели в дикой природе в 2007 году, сейчас считается, что их больше не осталось.

С тех пор живущие в неволе белые носороги вымирали один за другим, в основном из-за возраста.

С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех белых носорогов в мире. В заповеднике Ол-Педжета есть еще две самки, Фату и Наджин, при этом Фату — дочь Судана, а Наджин — его внучка, обе не могут забеременеть. Сотрудники заповедника пытаются искусственно сохранить белых носорогов, используя их сперму, яйцеклетки и технологии ЭКО.