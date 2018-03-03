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04:49 (мск), источник: Моя Планета

Последний самец белого носорога заболел

45-летний последний самец белого носорога Судан страдает от двух инфекций в правой задней лапе.

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45 лет — это много для носорогов, которые обычно живут до 40, поэтому здоровье Судана пошатнулось, а будущее выглядит мрачным. Проблемы начались в конце 2017 года, когда ветеринары обнаружили инфекцию в лапе и вылечили ее. Но в середине февраля Судан вновь почувствовал себя плохо: и врачи обнаружили новую инфекцию, а лечение уже не работало, как прежде.

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Но даже до проблем со здоровьем шансы Судана на восстановление популяции белых носорогов в Африке были ничтожны, как сообщает LiveScience. Ранее этот подвид носорогов был распространен на территории Уганды, Чада, Судана, Центральной Африканской Республики и Демократической Республики Конго. Но браконьерство и хаос гражданских войн практически уничтожили их популяцию.

Последний раз белых носорогов видели в дикой природе в 2007 году, сейчас считается, что их больше не осталось.

С тех пор живущие в неволе белые носороги вымирали один за другим, в основномиз-за возраста.

С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех белых носорогов в мире. В заповеднике Ол-Педжета есть еще две самки, Фату и Наджин, при этом Фату — дочь Судана, а Наджин — его внучка, обе не могут забеременеть. Сотрудники заповедника пытаются искусственно сохранить белых носорогов, используя их сперму, яйцеклетки и технологии ЭКО.

Сейчас основной задачей является оплодотворение яйцеклетки в условиях лаборатории, а также успешная имплантация эмбриона в тело самки сохранившегося подвида белого носорога.
Дикий носорог подошел к фотографу и попросил почесать ему брюшко
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22 марта 2017© Ньюстюб
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