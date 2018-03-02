Что такое суперкровь и зачем она нужна?

Источник: Joel Filipe / CC0

Компания Rubius Therapeutics хочет разработать нацеленную терапию против заболеваний, используя красные кровяные тельца. По словам директора стартапа Торбена Стрейта Нильсена, новое лекарство можно будет назвать «суперкровью», так как оно будет основано на красных кровяных тельцах, а не на химических веществах или других синтетических материалах.

Rubius планирует снабдить красные кровяные тельца терапевтическими белками, которые можно модифицировать под борьбу с определенными болезнями.

После этой процедуры такую кровь вливают в тело пациента для начала лечения. В целом, суперкровь будет составлять менее одного процента от общего объема крови в организме человека.

Компания хочет разработать терапию суперкровью, которая будет замещать недостающие энзимы у пациентов, страдающих от редких заболеваний, а также лечить рак и аутоиммунные заболевания вроде волчанки и диабета первого типа. При этом подобная терапия может быть не персонализированной. Компания заявляет, что ей нужен всего один универсальный донор (с первой группой крови), от которого можно получить достаточно терапевтических доз, которых хватит на тысячи различных пациентов.