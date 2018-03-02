Что такое суперкровь и зачем она нужна?
Биотехнический стартап Rubius Therapeutics хочет создать суперкровь, которая смогла бы лечить редкие заболевания и даже рак. Компания уже получила 220 миллионов долларов на свои исследования.
Биотехнический стартап Rubius Therapeutics хочет создать суперкровь, которая смогла бы лечить редкие заболевания и даже рак. Компания уже получила 220 миллионов долларов на свои исследования.
Компания Rubius Therapeutics хочет разработать нацеленную терапию против заболеваний, используя красные кровяные тельца. По словам директора стартапа Торбена Стрейта Нильсена, новое лекарство можно будет назвать «суперкровью», так как оно будет основано на красных кровяных тельцах, а не на химических веществах или других синтетических материалах.
Rubius планирует снабдить красные кровяные тельца терапевтическими белками, которые можно модифицировать под борьбу с определенными болезнями.
Компания хочет разработать терапию суперкровью, которая будет замещать недостающие энзимы у пациентов, страдающих от редких заболеваний, а также лечить рак и аутоиммунные заболевания вроде волчанки и диабета первого типа. При этом подобная терапия может быть не персонализированной. Компания заявляет, что ей нужен всего один универсальный донор (с первой группой крови), от которого можно получить достаточно терапевтических доз, которых хватит на тысячи различных пациентов.
Rubius в июне 2017 года получил 120 миллионов долларов от инвесторов, а недавно получил еще 100 миллионов. Конечно, новое лекарство будет доступно еще не скоро. Сначала его надо разработать, потом провести клинические тесты, но компания явно настроена серьезно.
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