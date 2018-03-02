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2 марта, источник: Питомцы Mail.Ru

Видео дня: хип-хоп из звуков диких животных

Ученые Корнеллского университета и музыкант Бен Мирин разработали приложение-игру «Beastbox». В нем можно создавать музыку в стиле хип-хоп из звуков животных, сообщает издание Mongabay.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мирин рассказывает, что он долгое время изучал звуки природы и вдохновлялся ими. «BeastBox — это возможность поделиться не только музыкой, но и знаниями. Я надеюсь, что люди будут играть и сближаться с природой, потому что будущее нашей планеты зависит от того, как относятся люди к окружающему миру», — рассказывает музыкант.

В приложении также можно узнать о самих животных, звуки которых используются в программе, их месте обитания и окружающей экосистеме. Например, есть информация о жителях Большого барьерного рифа, тропических лесов Мадагаскара и пустыни Сонора.

Создавать треки с помощью BeastBox нужно здесь.

На самом деле животные могут быть не только музыкантами: они верные друзья, с ними можно и танцевать, и хорошо проводить время, и даже заниматься спортом.

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