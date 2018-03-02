Видео дня: хип-хоп из звуков диких животных

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GjSJ9IXvgFg?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мирин рассказывает, что он долгое время изучал звуки природы и вдохновлялся ими. «BeastBox — это возможность поделиться не только музыкой, но и знаниями. Я надеюсь, что люди будут играть и сближаться с природой, потому что будущее нашей планеты зависит от того, как относятся люди к окружающему миру», — рассказывает музыкант.

В приложении также можно узнать о самих животных, звуки которых используются в программе, их месте обитания и окружающей экосистеме. Например, есть информация о жителях Большого барьерного рифа, тропических лесов Мадагаскара и пустыни Сонора.

Создавать треки с помощью BeastBox нужно здесь.