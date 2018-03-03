Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида
Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 2018 DV1.
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Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 2018 DV1.
На сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0, где будет вестись
Астрономы отмечают, что угрозы столкновения астероида с нашей планетой нет.
Впервые 2018 DV1 зафиксировали в конце февраля сотрудники обсерватории
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