Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида

На сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0, где будет вестись онлайн-трансляция полета 2018 DV1, заявлено, что астероид пройдет на расстоянии 105 тысяч километров от Земли. Диаметр объекта варьируется в пределах 5,6−12 метров.