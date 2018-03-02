Американские журналисты приняли стаю чаек за НЛО

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lezmuwq4g_g?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В объективы двух live-камер в городе Милуоки в американском штате Висконсин попало нечто удивительное. В предрассветном небе над городом кружились необычные белые объекты, которые быстро меняли траекторию своего движения.

Странное видео показали в утренних новостях на местном телеканале, а журналисты и зрители принялись делиться своими догадками по поводу происходящего. Большинство людей сошлись во мнении, что на камеры попало НЛО, другие же решили, что это всего лишь салют.