Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Марина Александрова рассказала о конфликтах с 2-летней дочерью
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Lacoste пожертвовали крокодилом ради спасения животных
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - СМИ
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Новая ракета Путина за минуту изменила баланс в мире — эксперт
США угрожают России партизанской войной — СМИ
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Валерия в леопардовом кардигане записала новую песню
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
2 марта, источник: Новости Mail.Ru

Американские журналисты приняли стаю чаек за НЛО

В Сети появилось видео необычного явления, которое привело в недоумение даже специалистов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Видео дня: как выглядел бы фейерверк, если его запустить под водой

В объективы двух live-камер в городе Милуоки в американском штате Висконсин попало нечто удивительное. В предрассветном небе над городом кружились необычные белые объекты, которые быстро меняли траекторию своего движения.

Странное видео показали в утренних новостях на местном телеканале, а журналисты и зрители принялись делиться своими догадками по поводу происходящего. Большинство людей сошлись во мнении, что на камеры попало НЛО, другие же решили, что это всего лишь салют.

Но спустя пару часов все прояснилось. Как стало известно, необычные белые точки в небе — это стая чаек, которые в последние дни облюбовали себе место рядом с камерами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин потребовал от США доказательства вмешательства в выборы
Призеры Олимпиады-2018 начали продавать подаренные автомобили
Польша потребовала от Германии $850 млрд
Схватка медведя с тигром попала на видео
Поклонская придумала названия для новейших ракет России
Просто праздник: как на Бали проходят похороны местной знати
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
Спорт
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть ЧР Первые после зимнего перерыва матчи премьер-лиги проведут претенденты на медали, которые примут команды из нижней части таблицы
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь