Американские журналисты приняли стаю чаек за НЛО
В Сети появилось видео необычного явления, которое привело в недоумение даже специалистов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Сети появилось видео необычного явления, которое привело в недоумение даже специалистов.
В объективы двух
Странное видео показали в утренних новостях на местном телеканале, а журналисты и зрители принялись делиться своими догадками по поводу происходящего. Большинство людей сошлись во мнении, что на камеры попало НЛО, другие же решили, что это всего лишь салют.
Но спустя пару часов все прояснилось. Как стало известно, необычные белые точки в небе — это стая чаек, которые в последние дни облюбовали себе место рядом с камерами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.