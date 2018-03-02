Схватка медведя с тигром попала на видео

Ролик был записан в среду в штате Махараштра. Как рассказал телеканалу NDTV натуралист Акшай Кумар, «сражение» начал семилетний тигр по кличке Маткасур. Он напал на самку губача с детенышем, пришедших на водопой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/29qeGHksdQY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тигр атаковал медведицу больше пяти минут. Он шел за ней, а та, чтобы защитить детеныша, бросалась на него», — рассказал Кумар.

Медведица, защищая потомство, была вынуждена принять бой. Тигр повалил ее и прижал к земле, пользуясь превосходством в силе. Тем не менее, ей удалось вырваться.