Лукашенко: в мире пенсионеры мрут, а у нас выживают
Глава государства в пятницу заслушал доклад белорусского правительства, во время которого сделал ряд критических замечаний.
Глава государства в пятницу заслушал доклад белорусского правительства, во время которого сделал ряд критических замечаний.
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что пенсионеры в Беларуси живут относительно неплохо, так как в других странах люди, находящиеся на пенсии, просто умирают.
Глава государства в пятницу заслушал доклад белорусского правительства, во время которого сделал ряд критических замечаний по поводу работы Совета министров Беларуси, в том числе в отношении заработной платы и пенсий в стране.
«Люди улучшений пока не ощущают: половина жителей страны считают, что 2017-м
По словам Лукашенко, около 40% населения Беларуси изменений вообще не заметило. Президент также подчеркнул, что это данные статистики, соцопросов, результаты которых во многом зависят от настроений, но они тоже принимаются властями во внимание — сравниваются с итогами опросов, полученных в прошлые годы.
При этом Лукашенко отдельно остановился на положении белорусских пенсионеров, заявив, что в мире пожилые люди на пенсии «мрут, а у нас выживают».
Глава государства отметил, что в правительстве, возможно, нынешней ситуации «с этого этажа» не видно, поскольку у всех хорошая зарплата и на пенсию пока никто не вышел.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.