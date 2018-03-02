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2 марта, источник: Sputnik.by

Лукашенко: в мире пенсионеры мрут, а у нас выживают

Глава государства в пятницу заслушал доклад белорусского правительства, во время которого сделал ряд критических замечаний.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что пенсионеры в Беларуси живут относительно неплохо, так как в других странах люди, находящиеся на пенсии, просто умирают.

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Глава государства в пятницу заслушал доклад белорусского правительства, во время которого сделал ряд критических замечаний по поводу работы Совета министров Беларуси, в том числе в отношении заработной платы и пенсий в стране.

«Люди улучшений пока не ощущают: половина жителей страны считают, что 2017-м социально-экономическая ситуация продолжала ухудшаться», — заявил белорусский лидер, выступление которого было показано в эфире телеканала ОНТ.

По словам Лукашенко, около 40% населения Беларуси изменений вообще не заметило. Президент также подчеркнул, что это данные статистики, соцопросов, результаты которых во многом зависят от настроений, но они тоже принимаются властями во внимание — сравниваются с итогами опросов, полученных в прошлые годы.

При этом Лукашенко отдельно остановился на положении белорусских пенсионеров, заявив, что в мире пожилые люди на пенсии «мрут, а у нас выживают».

Глава государства отметил, что в правительстве, возможно, нынешней ситуации «с этого этажа» не видно, поскольку у всех хорошая зарплата и на пенсию пока никто не вышел.

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