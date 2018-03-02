why is no one talking about the aliens over Milwaukee this week pic.twitter.com/eUnFjd4vDs— lil cup (@jewcup) 1 марта 2018 г.
В США разгадали загадку «таинственных огней» над Милуоки
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователей соцсетей в США напугали «загадочные огни» в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, оказавшиеся чайками, пишет Sputnik International.
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