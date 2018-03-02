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2 марта, источник: РИА Новости

В США разгадали загадку «таинственных огней» над Милуоки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователей соцсетей в США напугали «загадочные огни» в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, оказавшиеся чайками, пишет Sputnik International.

Необычные движущиеся объекты в ночном небе попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News.

«Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?» — слышен за кадром голос ведущих, обсуждающих хаотично движущиеся над городом небольшие светлые точки.

Многих пользователей Сети удивило необычное зрелище. У некоторых появились свои версии того, что могло оказаться в небе над Милуоки.

«Беспилотники», — предположил пользователь Twitter @Swaciey.

«Это светлячки» — написала @GaitanJocelyn.

Кое-кто даже подумал об инопланетянах, однако позднее в Twitter-аккаунте @ufoofinterest, который разоблачает слухи об НЛО, появилось объяснение этого феномена.

«Это стая чаек, от которых отражался свет. Их “следы” на видео — просто искажение изображения», — гласит запись, посвященная «загадочным объектам» над Милуоки.

В доказательство разоблачители прикрепили аналогичное видео, опубликованное каналом Fox 6 News несколькими днями ранее. На нем видна стая чаек, выглядящих как нечеткие белые пятна на фоне ночного неба.

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