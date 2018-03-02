Павлодарские ученики будут заходить в школу с помощью отпечатков пальцев

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Павлодарские школьники будут использовать свои отпечатки пальцев, чтобы войти в учебное заведение или оплатить обед. Для этого создано и презентовано акиму приложение «Smart Павлодар».

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Экспериментальное нововведение опробовали в школе № 37 региональный портал pavlodarnews.kz. Отпечатки пальцев тысячи учеников, а также персонала учебного заведения внесены в базу данных. На входе установлены турникеты электронной пропускной системы, которые идентифицируют личность входящего. По заверениям разработчиков, посторонние не смогут обмануть систему и проникнуть в здание.

Кроме того, отпечаток позволит ученику расплатиться за обед. Школьнику достаточно будет приложить палец, и определенная сумма спишется с баланса, который пополняется родителями заранее. Взрослые смогут отследить все эти операции через приложение, которое доступно в Play Market и App Store.

По словам акима Павлодара Нуржана Ашимбетова, возможность внедрения такой системы во всех школах и детских садах города к новому учебному году будет рассматриваться в рамках государственно-частного партнерства. Внедрение программы в одной школе в качестве пилотного проекта обошлось городскому бюджету в три миллиона тенге. Далее систему «Smart Павлодар» планируется внедрить в школе № 16.