Задержан аким, презентовавший туалет за три миллиона тенге
Аким южноказахстанского города Жетысай Байдуалы Базарбаев задержан во время получения взятки в размере 200 тысяч тенге.
Аким южноказахстанского города Жетысай Байдуалы Базарбаев задержан во время получения взятки в размере 200 тысяч тенге.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил судья Махтааральского районного суда Сеилхан Мусабеков. Акиму предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Ведется досудебное расследование.
В суде градоначальника выпустили под залог дома стоимостью 13 миллионов 500 тысяч тенге. В январе 2017 года Байдуалы Базарбаев принял участие в торжественном открытии современного общественного туалета в Жетысае.
Объект обошелся бюджету в сумму чуть больше трех миллионов тенге. Пользователи соцсетей тогда удивлялись высокой стоимости постройки.
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