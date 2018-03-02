Задержан аким, презентовавший туалет за три миллиона тенге

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Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил судья Махтааральского районного суда Сеилхан Мусабеков. Акиму предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Ведется досудебное расследование.

В суде градоначальника выпустили под залог дома стоимостью 13 миллионов 500 тысяч тенге. В январе 2017 года Байдуалы Базарбаев принял участие в торжественном открытии современного общественного туалета в Жетысае.