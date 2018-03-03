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01:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Галицкий рассказал о своих планах после продажи «Магнита»

Бывший гендиректор и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует, «исключив лишнюю публичность, продолжить свои проекты как частное лицо». Об этом он рассказал на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Источник: РИА "Новости"

В частности, господин Галицкий собирается заняться реконструкцией краснодарского кинотеатра «Аврора», развитием детского и юношеского футбола и поддержкой стадиона ФК «Краснодар».

«Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством», — приводятся слова господина Галицкого на сайте администрации Краснодарского края.

Напомним, Сергей Галицкий договорился с ВТБ о продаже своей доли в «Магните». Банк купит 29,1% акций ритейлера за 138 млрд руб.

По законам бизнеса. Почему Галицкий вынужден продать «Магнит»
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16 февраля© Ньюстюб
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