Сергей Галицкий рассказал о своих планах после продажи «Магнита»

В частности, господин Галицкий собирается заняться реконструкцией краснодарского кинотеатра «Аврора», развитием детского и юношеского футбола и поддержкой стадиона ФК «Краснодар».
«Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством», — приводятся слова господина Галицкого на сайте администрации Краснодарского края.
Напомним, Сергей Галицкий договорился с ВТБ о продаже своей доли в «Магните». Банк купит 29,1% акций ритейлера за 138 млрд руб.
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