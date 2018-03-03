Сергей Галицкий рассказал о своих планах после продажи «Магнита»

«Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством», — приводятся слова господина Галицкого на сайте администрации Краснодарского края.