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2 марта, источник: РИА Новости

Культура в глубинке: что вас ждет в селах Омской области

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский в пятницу всего за один день открыл дом культуры в селе Костино и осмотрел ДК в селе Чернолучье и оснащенный новым кинооборудованием культурный центр в селе Середниково в Омской области.

Источник: РИА Новости

Реанимация сел

Посреди сибирских лесов и белого снега, который слепит глаза на ярком солнце, стоит одноэтажный дом, украшенный цветными шариками. Сегодня в селе Чернолучье открывается новый дом культуры (ДК), который построили ударными темпами за три месяца. Для местных жителей в нем есть библиотека, хореографическая комната, зрительный зал со сценой и обязательно гримерки для артистов. Культурный центр был построен в рамках президентской программы по субсидированию строительства и реконструкции домов культуры.

На открытии ДК Мединский рассказал, что до революции культуре на селе внимания не уделялось и население было безграмотным. Позже при советском союзе в 30-х годах строили дома культуры в производственных центрах, а после была создана государственная программа строительства домов культуры в малых городах и поселениях. Эта программа в 70-е годы завершилась, и с той поры она постепенно сошла на нет, старые ДК закрывались, а новые не строились.

«Сейчас же, когда у нас возрождаются малые города, очень важно, чтобы люди имели не только возможность работать здесь, но и отдать детей, например, в секцию танцев, спортивную или просто в библиотеку отвести, а самим сходить в кино. Министерство культуры по инициативе президента с прошлого года по восстановлению и строительству ДК реанимировало», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что программа проходит по двум направлениям: строительство новых домов культуры и реконструкция и оснащение уже существующих. Всего в Омской области в этом году открывается 28 ДК. По итогам 2017 года в рамках программы завершены работы на 127 объектах. Были построены 37 новых ДК, проведена реконструкция шести и капитальный ремонт 85 ДК.

Не хуже Москвы

Такой же небольшой ДК, как в Чернолучье, открылся и в селе Костино, где население не превышает 400 человек. Однако, как рассказала журналистам заместитель главы муниципального района по культуре и развитию туризма Наталья Зайцева, в области находится большое количество здравниц, а их район даже называют «Муромцевской Швейцарией», поэтому в теплые месяцы в село приезжают отдыхающие. Для них этот центр тоже может стать актуальным.

Дом культуры совсем небольшой, зато совсем новый и со своим зрительным залом на 58 мест. Вдоль стен развешаны цветастые фотографии юных дарований, которые готовят концерт к открытию центра, а доска объявлений пестрит плакатами концертов: на спектакль «Золушка — перезагрузка» можно попасть за 30 рублей, на конкурсный вечер к 8 марта «А ну-ка, девушки!» — за 10 рублей, а послушать вокальный коллектив «Сударушка» можно совершенно бесплатно.

«Я вот часто слышу, что в Москве, например, пройдет премьера «Движения вверх», а я прихожу утром на собрание и говорю: «А у нас вечером тоже будет премьера «Движения вверх», — поделилась Зайцева.

Не лишайте радости

Дом культуры в селе Седельниково примерно в 300 километрах от Омска не может похвастаться новеньким ремонтом: деньги ему выделили только на обновление фасада, зато по программе кинофикации малых городов с населением до 500 тысяч человек ДК оснастили аппаратурой, которая позволяет смотреть фильмы в формате 3D. Так, в 2017 году открылись 202 кинотеатра, а в 2018 году их должно быть на 800 больше.

По условиям программы в течение трех лет не менее 50% сеансов в этом кинотеатре должны иметь российские фильмы. Но, несмотря на это иностранные картины все равно просачиваются в репертуар кинотеатра.

Так, изучая расписание, министр обратил внимание на последнюю часть одной из самых популярных франшиз среди женщин всего мира «Пятьдесят оттенков свободы» и заметил, что хорошо бы было его заменить отечественной картиной.

В ответ на это директор ДК Марина Кибис воскликнула: «Не лишайте женщин радости!». На это министру возразить было нечего. Так что на 8 марта в селах покажут не только «Любовь и голуби» и фильм «Девчата», но и американскую картину Джеймса Фоули.

У глав муниципальных районов Кибис поддержки не нашла. По их мнению, российских фильмов надо показывать больше, особенно советской классики. Министр отметил, что это хорошая идея, более того, такие картины выгоднее прокатывать, так как вся продукция Мосфильма, либо Госфильмофонда России, либо Союзмультфильма может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену.

Чтобы разрядить обстановку министр рассказал историю, которая произошла при открытии одного из ДК в поселке в Карелии, который процветал в советские годы, так как там находилась штаб-квартира «Беломорканала». В этом доме культуры просмотру фильмов мешала сцена, и ее было решено срочно разобрать. В процессе под сценой обнаружился аккуратно обернутый немецкий рояль с хрустальной крышкой стоимостью около полумиллиона евро.

«Можно сказать, что мы убили сразу несколько зайцев — стоимость рояля была гораздо выше, чем расходы федерального бюджета на ремонт этого ДК», — заключил Мединский.

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