Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»
Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен французской кинопремии «Сезар».
Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен французской кинопремии «Сезар».
Российская лента стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Звягинцев на церемонии в Париже не присутствовал, так как находится в США, где его фильм номинирован на «Оскар». Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли американская лента «Ла-Ла Ленд», британская «Дюнкерк» и шведская «Квадрат».
Также престижную премию вручили испанской актрисе Пенелопе Крус за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. «Твоя работа в ленте Педро Альмодовара “Возвращение” просто бесподобна, это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе», — сказала французская актриса Марион Котийяр, вручая премию.
Премия «Сезар» вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени известного
Ранее сообщалось, что Звягинцев снимет телесериал в жанре психологического триллера для студии Paramount. Действие картины будет происходить в Москве, а снят сериал будет на русском языке.
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