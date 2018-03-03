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15:55 (мск), источник: Sputnik.by

Перебои в работе общественного транспорта возникли в Минске

Промежуток времени, который вынуждены простаивать троллейбусы и трамваи, составляет от 20 минут до часа.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Сильный снег существенно усложнил дорожную обстановку в Минске. В столицы в течение первой половины дня возникали задержки в работе общественного транспорта.

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Если утром было достаточно 10−20 минут, чтобы возобновить работу общественного транспорта, то днем интервалы простоя увеличились.

Около часа было прервано движение автобусов на улице Колесникова в направлении ТЦ Ждановичи и троллейбусов маршрута № 2 на улице Карбышева в направлении ДС «Зеленый Луг». В обоих случаях причиной были ДТП, а «Минсктрансу» пришлось пускать транспорт в объезд либо вводить временный маршрут.

Около 20 минут — с 13:18 до 13:48 — было остановлено движение трамваев на улице Я. Коласа в районе остановки «Белинского» в направлении ДС Зеленый Луг. Здесь также был организован временный автобусный маршрут № 906 «ДС Карбышева-Красная».

На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, а также предупредили о снежных заносах на дорогах. Снег, а ночью по восточной половине страны — сильный снег, ожидается и в ближайшие сутки.

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