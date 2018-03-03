Перебои в работе общественного транспорта возникли в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Сильный снег существенно усложнил дорожную обстановку в Минске. В столицы в течение первой половины дня возникали задержки в работе общественного транспорта.

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Если утром было достаточно 10−20 минут, чтобы возобновить работу общественного транспорта, то днем интервалы простоя увеличились.

Около часа было прервано движение автобусов на улице Колесникова в направлении ТЦ Ждановичи и троллейбусов маршрута № 2 на улице Карбышева в направлении ДС «Зеленый Луг». В обоих случаях причиной были ДТП, а «Минсктрансу» пришлось пускать транспорт в объезд либо вводить временный маршрут.

Около 20 минут — с 13:18 до 13:48 — было остановлено движение трамваев на улице Я. Коласа в районе остановки «Белинского» в направлении ДС Зеленый Луг. Здесь также был организован временный автобусный маршрут № 906 «ДС Карбышева-Красная».